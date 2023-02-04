الاتحاد الأوروبي يضع حداً أقصى لأسعار النفط الروسي

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حدّد الاتحاد الأوروبي والدول السبع وأستراليا، سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية عند 100 دولار للوقود الأكثر ثمناً مثل الديزل، و45 دولاراً لوقود المركبات والتدفئة.

يأتي القرار قبيل حظر دولي ثانٍ على الخام الروسي المنقول بحراً، في إطار مساعٍ دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من قدرتها على مواصلة هجماتها في أوكرانيا.

ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري، بعد قرابة شهرين من فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الصادرات النفطية الروسية، وتحديد سقف الأسعار المبدئي عند 60 دولاراً للبرميل.