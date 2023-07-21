الاتحاد الدولي يرفع تصنيف كأس المنيفة للفئة الأولى

المناطق_متابعات

في إنجاز فروسي سعودي جديد على الساحة الدولية.. تلقى نادي سباقات الخيل هذا الأسبوع موافقة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربيّة (إيفاهر) على رفع تصنيف كأس المنيفة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.

وتقام كأس المنيفة، وهي أحد أهم السباقات الكبرى للخيول العربيّة الأصيلة، العام المقبل، بجائزة قدرها مليون دولار في حفل سباقات كأس السعوديّة العالمي 2024، والتي تتضمّن أيضًا شوط كأس العبية بجائزة قدرها مليوني دولار.

وتعزز ترقية كأس المنيفة من قوة الشوطين في الأمسية العالمية وتنعكس إيجابياً على قوة كأس العبية، التي ستقام هي الأخرى ضمن التصنيف ذاته في كأس السعوديّة، بجوائز البطولة الأغلى تاريخياً.

ترقية ستة سباقات بالموسم الجاري

وإضافة إلى ذلك يشهد موسم السباقات الجاري ترقية مستوى وتصنيف ستة سباقات خيل عربيّة أخرى إلى تصنيف “ليستد” دوليّ، ومن المقرّر أن يقام أوّلها -وهو كأس الأمير عبدالله الفيصل- بميدان الملك خالد بالطائف في سبتمبر المقبل، إلى جانب كأس الملك فيصل للخيل العربيّة الأصيلة، والتي حصلت أيضًا على التصنيف نفسه.

كما يشهد موسم الرياض، الذي ينطلق بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض في أكتوبر المقبل، رفع وترقية خمسة سباقات خيل عربية إلى مستوى “ليستد” دوليّ للمرّة الأولى.

إذ من المنتظر أن يقام كأس نادي سباقات الخيل، وسباق جديد من فئة “ليستد” في وقت لاحق من هذا العام، إضافة إلى سباق سيف الإمام تركي بن عبدالله، وكأس السرعة، وبطولة ميدان الملك عبدالعزيز، كسباقات “ليستد” للخيل العربيّة الأصيلة.

نقلة نوعيّة لسباقات الخيل العربية

وبهذه المناسبة، أوضح عضو مجلس إدارة ھيئة الفروسيّة ورئيس اللجان الفنية في نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان أنّ “السنوات الأربع الماضية شهدت نقلة نوعيّة على جميع المستويات الرياضيّة وخاصّة الفروسيّة”.

وأكّد سموّه أنّ “رياضة الفروسيّة بشكل عامّ وسباقات الخيل بشكل خاصّ، على مدار الـ60 عاماً الماضية، تحظى بدعم قيادات المملكة، ملوكِها وأولياء العهود، وكلِّ من ترأّس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل”.

وقال الأمير عبدالله بن خالد: “نسعد بهذا الارتقاء ورفع مستوى التصنيف لعدة سباقات، بعد حصول برنامج سباقاتنا للخيل العربيّة الأصيلة على مثل هذه الثقة الغالية من الاتّحاد الدوليّ”.

وأضاف: “كان وسيظل تطوير سباقات الخيل العربيّة هدفًا رئيسًا للنموّ الاستراتيجيّ لنادي سباقات الخيل، فضلًا عن دلالته الرمزيّة لرياضةٍ تشغل مكانة خاصّة في الثقافة السعوديّة، ويسعدنا للغاية معايشة ازدهارها في المملكة”.

وختم بالقول: “ينعكس المسار التصاعديّ لسباقات الخيل العربيّة الأصيلة بالمملكة، في التمثيل القويّ للخيل العربيّة الأصيلة العائدة لملّاك ومدرّبين ومنتجين سعوديّين في المشهد العالميّ، ونتطلّع إلى مشاهدة تنظيم هذه السباقات الستة في ميادينِنا المحليّة”.