الاتحاد الدولي FIFA يدعو الجماهير الرياضية للحضور والاستمتاع بليلة ختام كأس العالم للأندية 2023 “السعودية”

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دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، الجماهير الرياضية للحضور والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والموسيقية لليلة ختام كأس العالم للأندية 2023 م “السعودية”؛ والتي ستُقام بعد غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وكشف FIFA أن حفل ليلة ختام كأس العالم للأندية 2023 م “السعودية”سيتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية والمفاجآت في ليلة التتويج، بمشاركة قطّ الرمال (هدّاف)؛ التميمة الرسمية للبطولة.

ويقام الحفل الختامي للبطولة عند 8:30 مساءً، قبل انطلاق المباراة النهائية، التي تجمع فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) اللذين نجحا في تجاوز أندية أوراوا الياباني والأهلي المصري في نصف نهائي البطولة.

وطالب الجماهير إلى الوصول المبكر إلى الملعب، والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والموسيقية وخيارات التسوق في منطقة الجماهير، مشدداً على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة وذات العلاقة، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على تذاكر المباراة النهائية وحفل تتويج بطل النسخة العشرين من كأس العالم للأندية FIFA™️ عبر موقع FIFA الإلكتروني www.fifa.com/tickets. ‎ .