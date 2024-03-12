الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن غداً نسخة جديدة من كأس خادم الحرمين

المناطق_الرياض

يطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، في الرياض العاصمة السعودية، الشكل الجديد من كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الجاري، وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة الهلال، والنصر، والخليج، والاتحاد، حسبما أعلن الاتحاد في بيان رسمي.

ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة الماضية، بعد أن توج بها، وتعد المرة الرابعة، التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها «2015، 2017، 2020، 2023»، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية للمسابقة، على أحقية النادي، الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة، امتلاك النسخة.

وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية، وتوج فيها تاريخيًا 10 أبطال، هم: الأهلي، والهلال، والاتحاد، والنصر، والشباب، والاتفاق، والوحدة، والفيحاء، والفيصلي، والتعاون.

ودُشِّنَت النسخة السابقة من الكأس عام 2011.



يذكر أن بطل كأس الملك يحصل على جائزة قدرها عشرة ملايين ريال، إضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي، وكذلك بدوري أبطال آسيا «2».