الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن ملعب مباراتي الأخضر أمام باكستان والأردن في تصفيات مونديال 2026

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن ملعبي مباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام باكستان والأردن في ختام مشوار الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويحل الأخضر ضيفا على باكستان ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة، يوم الخميس الموافق 6 حزيران/ يونيو 2024، على استاد جناح بإسلام آباد.

كما يخوض الأخضر مواجهة الأردن في الجولة الأخيرة يوم 11 حزيران/يونيو المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويلعب الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا بجوار الأردن وباكستان وطاجيكستان.

ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 10 نقاط، فيما يحتل نظيره الأردني المرتبة الثانية بسبع نقاط.

ويسعى الأخضر لحسم تأهله أمام باكستان مستغلا أفضليته الكبيرة بعد الفوز ذهابا على باكستان برباعية.