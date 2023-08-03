الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية يُعلن عن دورة منقذي الشواطئ والمياه المفتوحة

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أعلن الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، عن دورة منقذي الشواطئ والمياه المفتوحة “رجال”، التي تقام على مسبح وزارة الرياضة بالصالة الخضراء في جدة، وتستمر 8 أيام بواقع 50 ساعة (تطبيقية ونظرية) خلال الفترة من 5 – 12 أغسطس الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.

ويستهدف الاتحاد في هذه الدورة, العاملين في مجال الإنقاذ بإشراف مدربين دوليين معتمدين للاتحاد، في حين يُمنح المتخرج بعد اجتياز الدورة شهادة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية معتمدة محليًّا ودوليًّا صالحة لمدة سنتين، كما يُعد الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة الجهة الوحيدة الحصرية لإصدار شهادات الإنقاذ والسلامة المائية في السعودية.

ودعا الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية الراغبين بالتسجيل من خلال الرابط : http://platform.slsf.sa/course/23.

يُذكر أن الدورة تهدف إلى تأهيل وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة في المسابح والشواطئ، التي يسعى من خلالها الاتحاد إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عبر نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية والحد من ظاهرة الغرق.