الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينظم برنامجاً بمنطقة تبوك

المناطق_واس

نظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج اليوم, فعالية بمنطقة تبوك بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، شارك بها مجموعة من الشباب والفتيات وسط تضاريس متنوعة وذلك غرب مدينة تبوك.

وأوضح مدير شؤون رياضة الهايكنج بالاتحاد فارس حجار, أن البرنامج يأتي ضمن العديد من البرامج التي يقيمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك.

وذكر بأن البرنامج سبقه إقامة دورة نظرية تضمَّنت تعريف المتدربين على مفهوم الهايكنج وأهمية هذه الرياضة، ومتطلبات الحصول على الرخصة، وفوائدها، والسمات الشخصية للمرشد، ومهارات التخطيط، ومهارات المشي، ومهارات التجهيز لمعدات الملاحة، إضافة إلى استخدام بوصلة الخرائط، والمعرفة البيئية، ومهارات استخدام الحبال، وأنواع الربطات، ومهارات الإنزال، ومهارات الحد من المخاطر، وإجراءات الطوارئ.