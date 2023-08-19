الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يختتمُ فعالياتِ “تحرَّك معنا” بجدة

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اُختتِمَت اليوم، فعاليات مبادرة “تحرَّك معنا” التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بهدف تعزيز ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، للإسهام في تحقيق أبرز أهداف الاتحاد المتمثلة في بناء مجتمع صحي ومستدام، وذلك بمشاركة 2000 مشترك.

واستهدفت المبادرة – التي أقيمت على حلبة فورمولا1 بكورنيش جدة – استقطابَ المشاركين لممارسة رياضة الجري لمسافة 3.5 كم للبالغين، ورياضة الجري لمسافة 1 كم للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث صُمِّمَت المبادرة لتكون صديقة للأفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف إشراكهم في النشاط الرياضي، بالإضافة إلى دورها في بثِّ رسائل توعوية حول أهمية تحويل الرياضة والحركة المتواصلة إلى أسلوب حياة للأفراد والعائلات، بما يعزز اللياقة البدنية والصحة والنفسية والاجتماعية في مواجهة مسببات الأمراض وضغوط الحياة.

ونجحت المبادرة منذ انطلاق نشاطها قبل 8 أشهر في 13 مدينة من مختلف مناطق المملكة، شملت كلًّا من مكة المكرمة،وينبع،وتبوك،والعلا،وجازان، والمدينة المنورة،وحائل،والرياض،والخبر، وجدة،والأحساء،والباحة،أبها، في استقطاب نحو 15 ألف مشارك ومشاركة من المواطنين والمقيمين من الأعمار كافة؛ لممارسة رياضات المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1-5 كلم،إلى جانب ركوب الدراجات لمسافات تتراوح بين 10-14 كلم، كما أنجزت المبادرة أحد أهدافها بالتركيز على جذب أكبر عدد من الأفراد غير الممارسين للنشاطات البدنية من خلال فعالياتها الرياضية الشيقة وأجوائها التنافسية الصحية.