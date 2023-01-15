الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظِّم مبادرة “تحرك معنا” بجازان

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نظَّم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم، مبادرة “تحرك معنا” للفئات العمرية كافة، وذلك بالواجهة البحرية لمدينة جيزان،ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان.. ” أجمل وأدفا “.

وأتيح للبالغين من الجنسين المشاركة في منافسات الجري لمسافة 5 كيلومتراً، وللصغار المشاركة في مسافة 1 كيلومتراً، حيث بلغ عددهم 500 مشترك ، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 13 كيلومترًا بمشاركة 200 دراج.

وتأتي المبادرة بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية، وتوسيع دائرة الممارسين الرياضيين على مستوى المملكة ، وبناء مجتمع صحي ونشيط ومستدام ، وامتداداً للانشطة الرياضية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في شتَّى الفعاليات الرياضية.