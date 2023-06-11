الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي ينظم البطولة المفتوحة الثالثة للدواثلون بالباحة

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نظم الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي أمس, بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة البطولة المفتوحة الثالثة للدواثلون 2023م, وذلك بمحافظة العقيق.

وتضمنت البطولة سباقاً عاماً لمسافة 5 كم جري, و 20 كم دراجات, 2.5 كم جري, وسباقاً للأطفال 1 كم جري.

واختتمت البطولة بتكريم وكيل محافظ العقيق المهندس عبدالعزيز بن مساعد الزهراني, الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة.

يذكر أن البطولة المفتوحة الثالثة للدواثلون 2023م تعد من مبادرات الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، بدعم من برنامج جودة الحياة، ووزارة الرياضة تسعى بدورها ممثلة بالفرع بالمنطقة وبالتعاون مع الاتحادات المعنية من خلال هذه البرامج، إلى إيجاد مجتمع ممارس ومحب للرياضة، للدخول والمشاركة في رياضة تنافسية متميزة، إضافة إلى تكثيف البرامج المعنية بجودة الحياة والجذب السياحي والرياضي للمنطقة.