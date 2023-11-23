الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ينهي استعداداته لانطلاق رالي القصيم تويوتا

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أنهى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استعداداته لانطلاق منافسات رالي القصيم تويوتا 2023، الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ووزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم.

وتقام المنافسات خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 76 متسابقاً وملاحاً، من 11 دولة هي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تونس، ويتألف مسار الرالي من مرحلتين ومرحلة واحدة استعراضية، حول مدينة بريدة وبالتحديد في منتزه القصيم الوطني بمركز عسيلان ومحافظتي الشماسية والمذنب.

حيث انطلقت أولى فعاليات رالي القصيم تويوتا، بإجراء التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة في الرالي إلى جانب اجتماع السائقين مع مدير السباق.

وسينطلق المتنافسون في مرحلة استعراضية بطول 8 كم (4 كم لمرحلتي الربط و4 كم للمرحلة الخاصة) في منتزه القصيم الوطني عسيلان، ليتحدد بنتيجتها ترتيب الانطلاق للمرحلة الأولى للرالي والتي تقام يوم الجمعة 24 نوفمبر في الشماسية وبطول 368 كم (182 لمرحلتي الربط و186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت)، وتختتم المنافسات بالمرحلة الثانية في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة)، يليها المؤتمر الصحفي النهائي وحفل الختام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام الحزامي، انتهاء كافة التحضيرات اللازمة لإقامة الرالي، مشيراً إلى أهمية رالي القصيم تويوتا في المساهمة في تعزيز قدرات المشاركين المحليين والدوليين نظراً لقوة المنافسة لا سيما وأن هذا النوع من الراليات القصيرة يسهم في إعداد المتسابقين للسباقات الطويلة ويعد مؤشراً على جاهزيتهم ومستويات لياقتهم لما هو قادم من منافسات، مؤكداً أن منطقة القصيم تمتاز بتنوع تضاريسها وتعد وجهة لمحبي الراليات الصحراوية وتحمل قيمة كبيرة على خريطة الراليات الصحراوية.

وسجّل 43 متسابقاً وملاحاً في فئات السيارات، و33 في فئات الدراجات النارية والكوادز، حيث يتنافس المشاركون على 8 فئات هي: السيارات “تي 1″، والسيارات المحسّنة “تي 1 بي”، وسيارات الإنتاج التجاري المتسلسل “تي 2″، والسيارات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، والسيارات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، والشاحنات “تي 5″، والدراجات النارية، والدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز”.

ويشكل رالي القصيم تويوتا الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بعدما أقيمت الجولة الأولى في حائل في شهر فبراير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية برالي تبوك, نيوم في شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن يختتم الموسم برالي جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وتحتضن القصيم منافسات الرالي للمرة الثالثة، حيث استضافته للمرة الأولى في العام 2019، ثم أقيمت النسخة الثانية في العام 2022.

ووضع فريق عمل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللمسات الأخيرة على التحضيرات لهذه الجولة، لضمان استمرارية تألق بطولة السعودية تويوتا، وتأكيد ريادتها على الصعيدين التنظيمي والتنافسي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والشركاء والرعاة، لضمان توفير جميع المقومات المطلوبة لانطلاق الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.