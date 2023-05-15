الاتحاد السعودي للسيارات يُعلن قائمة المشاركين في رالي تبوك – نيوم

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم , قائمة المُشاركين في النُسخة الأولى من رالي تبوك نيوم، والذي سيقام نهاية الأسبوع الجاري من 18 إلى 20 مايو, ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية .

وأوضح الاتحاد أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله بن فيصل رئيس مجلس الإدارة سيرأس اللجنة المُنظمة للرالي الذي سيُشارك فيه 35 سيارة، و 20 دراجة نارية، منها ثلاث درّاجات بمحركات سعتها أكبر من 450 سنتيمتر مكعب، وثلاث دراجات نارية رباعية العجلات “كوادز”, فيما تشمل قائمة المشاركين فئة السيارات القوية مع 11 سيارة في فئة “تي 1” للسيارات النموذجية، إضافةً إلى السائق السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك في سيارة تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” من فئة “تي 1+” النموذجية المعززة, كما سيُشارك العشرات في فئة “تي 2” لسيارات الإنتاج التجاري، وخمس سيارات في فئتي “تي 3” و “تي 4” للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية ومن الإنتاج التجاري، وشاحنة واحدة في فئة “تي 5”.

وفيما يلي قائمة المُشاركين في رالي تبوك نيوم 2023:

فئة السيارات (أول عشرة مُشاركين): يزيد الراجحي (السعودية)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس”, و عبدالعزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللهيم (السعودية) – نيسان, و المشنا الرمالي (السعودية)/ عبد الله الرمالي (السعودية) – نيسان, و متعب القنون (السعودية)/ فارس الظفيري (الكويت) – نيسان, و عويد الرمالي (السعودية)/ خالد الرمالي (السعودية) – تويوتا, و مبارك الزبيدي (السعودية)/ حسن علي عبيد (الإمارات) – تويوتا, و فارس المرمش (السعودية)/ يزيد الشمري (السعودية) – نيسان, و ماجد الشمري (السعودية)/ عبدالعزيز الرمالي (السعودية) – نيسان, و أحمد القشعمي (السعودية)/ خالد البكر (السعودية) – نيسان , و فارس المشنا (السعودية)/ سيُعلن عنه لاحقًا – نيسان, وفي فئة الدرّاجات النارية (أول عشرة مُشاركين): مشعل الغنيم (السعودية) – بيتا “430 آر آر”, و محمد البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم “450” , و إيهاب الحكيم (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 إف”, و أنس الرهياني (السعودية) – كاي تي إم “450”, عبد الحليم المغيرة (السعودية) – كاي تي إم “450” , و سلمان فرحان (البحرين) – كاي تي إم “450”, و بدر أبا الخيل (السعودية) – ياماها “واي زد 450 آر”, و بدر الحمدان (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 إف”, و سلطان البلوشي (الإمارات) – كاي تي إم “450”, و محمد الكعبي (قطر) – كاي تي إم “450”, وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”: هيثم التويجري (السعودية) – ياماها “رابتور 700”, و عبدالعزيز العطوي (السعودية) – ياماها “رابتور 700”, و هاني النومسي (السعودية) – ياماها “رابتور 700”.

وستُشارك السائقة السعودية دانيا عقيل في الرالي في فئة “تي 3″، وستتعاون مع الملّاحة الألمانية تايي بيري في فريق نسائي بالكامل, وستُواجه منافسةً من سائقي “كان – أم” السعوديين صالح السيف، وحمد الحربي، ومعاذ الحريري، والإماراتي خالد الجافلة, وستُشارك السعودية مها الحملي في فئة “تي 4” في “كان – إم” إلى جانب الثلاثي السعودي عبد الله الشقاوي، وأرجوان عمار، ومحمد المحوّس، والكويتي بدر العجمي, وسيُشارك السائق السعودي إبراهيم المهنا في شاحنة مرسيدس “يونيموغ” في فئة “تي 5” للشاحنات وسيُعاونه أسامة السند ورائد أبو ذيب, في حين يتصدّر الدرّاج السعودي مشعل الغنيم قائمة المشاركين في فئة الدرّاجات النارية على متن درّاجة بيتا “430 آر آر”، وسيُواجه الأخوان الإماراتيان محمد وسلطان البلوشي، والبحريني سلمان فرحان، والقطريان محمد الكعبي وعبد الرحمن الشيب، والكويتية سارة الخريبط، ومجموعة من الدرّاجين السعوديين والإماراتيين، من بينهم إيهاب الحكيم وعبد الحليم المغيرة, كما يتصدّر الدرّاج السعودي هيثم التويجري فئة الدرّاجات الناري رُباعية العجلات “كوادز”، في مواجهة مُواطنيه عبد العزيز العطوي وهاني النومسي.

ويُعد المتسابق يزيد الراجحي مرشحًا للفوز بالرالي أمام مجموعةٍ من المنافسين مشاركين في سيارات تويوتا ونيسان، أبرزهم مواطنوه عبد العزيز اليعيش، والمشنا الرمالي، وماجد الشمري، وخالد الفريحي، والسائق القطري عبد الله الربّان, كما يُسيطر السائقون السعوديون على فئة “تي 2″، حيث يتصدّر أحمد الشقاوي وثُنائي فريق حرس الحدود السعودي حيلان السبيعي وجعفر القحطاني قائمة المُنافسين في هذه الفئة، التي تضم أيضاً عبد اللـه الشامسي في سيارة إيسوزو.