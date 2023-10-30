الاتحاد السعودي للفروسية يقيم برنامج معايشة لـ 11 فارسا وفارسة مع فرسان “لونجين”

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أقام الاتحاد السعودي للفروسية برنامج معايشة لـ 11 فارسا وفارسة من فئة البراعم أقل من 14 عاماً مع الفرسان العالميين المشاركين في منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز والتي انطلقت الخميس الماضي في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض.

واختار الاتحاد السعودي للفروسية، الفرسان الصغار من المشاركين في بطولة كأس اليوم الوطني الـ 93 لقفز الحواجز في سبتمبر الماضي.

وتضمن برنامج المعايشة لفرسان المستقبل الصغار طوال أيام البطولة الثلاثة لمشاهدة البطولة والاحتكاك بالفرسان المشاركين والذي تم تنفيذه بتوجيه من صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والذي التقاهم في اليوم الأول، حيث أكد لهم أنهم فرسان المستقبل، ويسعد الاتحاد باستضافتهم لرسم أحلامهم في المستقبل وتحقيق أهدافهم.

كما رافق الفرسان الصغار الفارس المدير الفني للمنتخب السعودي لقفز الحواجز الألماني دايفيد ويل.

كما أجرى الفرسان العالميين شرحا تفصيليا للفرسان الصغار وأقاموا لهم محاضرات نظرية وعملية متنوعة تضمنت كيفية تعامل الفرسان والسياس مع جيادهم داخل الإسطبلات ، بالإضافة إلى عملية الإحماء والتسخين والتحضير للشوط، والإجابة على كل تساؤلات الفرسان الصغار، من بينها خطوات الفارس في الميدان ومن بين الحواجز، ومتى يتخذ القرار؟ وكيفية التعامل مع الحواجز.