الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يعلنُ أولَ دوري رسمي للسيدات بجوائز ضخمة

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أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إقامة أول دوري سعودي للسيدات تشارك فيه الأندية السعودية الرسمية بجوائز مالية ضخمة مطلع شهر مايو المقبل.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة الكرة الطائرة النسائية أحلام العمري، أن الدوري سيكون الانطلاقة الحقيقة للكرة الطائرة النسائية التي تجد الدعم الكبير من القيادة الرياضية ومن مجلس إدارة الاتحاد، وأشارت إلى أن الجوائز المالية الضخمة المرصودة ستدفع الأندية لتسجيل اللعبة بشكل رسمي؛ تمهيداً لدخول الطائرة النسائية في إستراتيجية دعم الأندية المقبلة.

وأكدت أن الطائرة النسائية تجد دعم وحرص واهتمام رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي من خلال اعتماد جميع برامج وأنشطة اللجنة النسائية والمشاركات الخارجية .

وطالبت جميع الأندية بسرعة تسجيل اللعبة بشكل رسمي في منصة وزارة الرياضة في موعد أقصاه 22 إبريل المقبل،حتى تتمكن من المشاركة في الدوري.