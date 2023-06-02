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الاتحاد السعودي يعتمد زيادة اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو ودوري الدرجة الثانية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 يونيو 2023 - 2:35 صباحًا
الاتحاد السعودي لكرة القدم

المناطق-الرياض

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 6 إلى 7 لاعبين، وفي دوري الدرجة الثانية من 4 إلى 5 لاعبين اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي بناءً على توصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى وتوصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد التشاور مع الأندية والتقارير اللازمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميمه إلى أن للنادي حرية تحديد هوية أحد اللاعبين غير السعوديين ليكون أجنبياً أو مواليد.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 يونيو 2023 - 2:35 صباحًا
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