الاتحاد السعودي يعلن تطورات حالة ياسر الشهراني

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حمل الاتحاد السعودي لكرة القدم أخبار سارة بشأن ظهير أيسر الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني.

وكان ياسر الشهراني تعرض للإصابة في مواجهة الأرجنتين بسبب تدخل مشترك مع حارس الأخضر محمد العويس.

وخضع ياسر الشهراني لعمليتين جراحيتين في الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الاتحاد السعودي فإن اللاعب غادر المستشفى نحو منزله وذلك عقب استقرار حالته من الجانب الطبي.

ويلعب المنتخب السعودي أمام المكسيك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

يذكر أن بولندا تتصدر المجموعة الثالثة حاليا برصيد 4 نقاط والأخضر في الوصافة برصيد 3 نقاط ثم المكسيك نقطة وحيدة من مباراة فقط والأرجنتين دون نقاط ويتبقى لقاء لكلا من المكسيك والأرجنتين معا هذا المساء.