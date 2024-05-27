الاتحاد السعودي يفتتح منطقة فعاليات بيت أغلى الكؤوس الأربعاء القادم

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يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد غدٍ الأربعاء، “بيت أغلى الكؤوس” المنطقة المخصصة لجماهير كرة القدم التي يقيمها الاتحاد السعودي على طريق الملك عبدالعزيز، تزامنًا مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، والذي يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الجمعة المقبل.

ويحتوي بيت أغلى الكؤوس الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، على شاشة عرض كبرى بالإضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، كما يتيح الفرصة للجماهير السعودية خوض تحديات رياضية لمزيد من المتعة خلال جولتهم بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لمنح المشجعين تجربة لا تنسى خلال الفعاليات الرياضية.