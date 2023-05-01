الاتحاد السعودي يوافق على تأسيس رابطة المدربين لكرة القدم

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وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به 19 مدربًا وطنيًا لتأسيس رابطة المدربين لكرة القدم، وأبدى الاتحاد السعودي دعمه لتأسيس الرابطة على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.

وتلقت الأمانة العامة الطلب المُقدم من المدربين الوطنيين الحاصلين على الشهادات التدريبية بمختلف درجاتها ومسمياتها، حيث سيعمل الاتحاد السعودي على دعم التأسيس وفقًا للأنظمة المتبعة في الجهات ذات العلاقة ومنحها استقلالية تامة يحكمها نظام أساسي وجمعية عمومية أعضاؤها المدربين، بهدف تطوير المدرب والمساهمة في حفظ حقوقه.