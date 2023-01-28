الاتحاد السعودي يُخصص دخل نهائي كأس السوبر لعائلة شايع النفيسة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل المباراة النهائية من كأس السوبر السعودي لعائلة لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الكوكب شايع النفيسة، ذلك بتوجيه من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر والتقدير إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على متابعته ودعمه لكل ما يتعلق بقطاع كرة القدم في المملكة .

وجاءت هذه المبادرة تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته كـ لاعبًا مع المنتــخب الوطني وكرة القدم السعودية، حيث يحتضن استاد الملك فهد الدولي غدًا ، المباراة النهـــائية لـ كأس السوبر السعودي والتي تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

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