الاتحاد العربي لكرة القدم يحدِّد مواعيد مباريات دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية

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أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، المقرر إقامتها بنظام التجمع خلال المدة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين، في المملكة،إذ يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتقرر إقامة مباراتي الذهاب والعودة بين فريقي الهلال السوداني والصفاقسي التونسي يومي 4 و7 يوليو المقبل؛ لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات من البطولة.

وتستمر منافسات دور المجموعات بين يومي 27 يوليو و3 أغسطس، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 أغسطس، وتُلعب منافسات نصف النهائي يوم 9 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس المقبل؛لحسم هوية البطل المتوج باللقب لهذا العام.

وتضمُّ المجموعة الأولى فرق :الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي بجانب المتأهل من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني، وفي الثانية فرق: الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد المغربي.

وتضمُّ المجموعة الثالثة فرق: النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي،وفي الرابعة كل من :شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي حقق لقب النسخة الماضية من البطولة التي حملت مسمى “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، بينما جوائز البطولة تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار.