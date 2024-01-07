الاتحاد العربي للمراجعين الداخليين يعقد جمعيته العمومية الثالثة في الرياض

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عقد الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين في الرياض اجتماع الجمعية العمومية الثالث للاتحاد، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بحضور أعضاء الجمعية العمومية رؤساء مجالس إدارات جمعيات المراجعين الداخليين.

وأثنى الدكتور العنقري على الجهود المبذولة من الجمعيات والهيئات الأعضاء في الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين التي لها كامل الأثر على رسم خارطة طريق التقدم وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتحاد على مستوى الوطن العربي”، مؤكداً أن العمل مستمر في سبيل جعل الاتحاد ركيزة أساسية في منظومة التطوّر للمنطقة العربية ويسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية وسيكون المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الذي سيقام في القاهرة نواة للرؤية المستقبلية للاتحاد وأهدافه، مشيداً بالتعاون الملحوظ بين الجمعيات الأعضاء لأخذ المهنة إلى آفاق رحبة متوجةً بالإبداع والابتكار وصنع الحدث والتأثير.

من جانبه استعرض الأمين العام للاتحاد عبدالله بن صالح الشبيلي، أجندة جدول أعمال الجمعية العمومية، التي تضمنت عرض خطة الاتحاد لعام 2024م، وزيارة الدول الأعضاء لتوطيد العلاقة وبحث سبل التعاون فيما يعزز من مكانة المراجعة الداخلية والمنتسبين لها في الوطن العربي، والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، لتحسين وتسهيل عمليات المراجعة الداخلية.

كما أشاد رؤساء الجمعيات الأعضاء في الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين بالمؤتمرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية في كل من الأردن وقطر وعمان والإمارات، منوّهين بأنها كانت ذات قيمة عالية أسهمت في بث الروح لدى المهنيين في الجمعيات الأعضاء لتحقيق المزيد في سبيل مصلحة المهنة وتطوّرها في الوطن العربي.

يذكر أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين؛ يهدف إلى توطيد أواصر الصلة بين الدول الأعضاء المنتسبين له، وتعزيز أوجه التعاون بينها في إطار المهنة، إلى جانب توحيد الجهود لإثراء المحتوى العربي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات مهنة المراجعة الداخلية من خلال رفع مستوى الوعي بمعاييرها وتقنياتها وأساليب تطبيقها.