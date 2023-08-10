“الاتحاد العربي” يدشِّن الكأس الجديدة لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

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دشَّن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم، الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بمحافظة الطائف, بحضور مدير البطولة معيض الشهري،ومدير فرع وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية.

وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل،إذ صُنعت خصيصاً لهذه البطولة. وترمز هويتها إلى الشماغ السعودي،الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتليها مجسم لكرة قدم ذهبية،وفي الأسفل منها يبرز منحوتاً لشعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب).

ويبلغ وزن الكأس التي تمت صناعتها من قبل Sports Partners International، 6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.