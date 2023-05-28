الاتحاد بطل للدوري السعودي لكرة القدم

المناطق_واس

حقق فريق الاتحاد لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على مستضيفه الفيحاء 3-0 في الجولة 29 من المسابقة.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدماً بهدفين عن طريق أحمد شراحيلي والبرازيلي رومارينيو عند الدقيقتين 3 ، 46 ، ليعود رومارينيو ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة ( 85 )، لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بفوز الاتحاد وضمانه رسمياً تحقيق اللقب قبل جولة من الختام بوصوله للنقطة 69 وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النصر “الثاني ” بـ64 نقطة، الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه الاتفاق، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الـ30. وتراجع للمركز الثالث عشر .

وفي الدمام وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد تقدم الاتفاق عن طريق الفرنسي يوسف نياكاتيه عند الدقيقة 43 ، وعادل البرازيلي لويس جوستافو النتيجة عند الدقيقة 56، ليصل الاتفاق إلى النقطة 34 في المركز العاشر .

وتقدم الهلال للمركز الثالث بـ”56 “نقطة بفوزه بثلاثية دون رد على مستضيفه أبها ” الحادي عشر ” بـ33 نقطة، سجلها محمد القحطاني والنيجيري أوديون إيغالو وعبدالله الحمدان عند الدقائق 11، 44 ، 87.

وتراجع الشباب للمركز الرابع “53 نقطة “بخسارته من التعاون بثلاثية نظيفة سجلها كل من الكاميروني توامبا وسعد الناصر والبرازيلي فلافيو عند الدقائق 34 ، 52 ، 59 ، ليصل التعاون إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وارتفع رصيد كل من الرائد إلى 34 نقطة في المركز التاسع ، والخليج إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر ، بعد تعادلهما بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة .

وفي حائل خسر الطائي من ضيفه الوحدة 1-2 ليبقى على نقاطه الـ34 نقطة في المركز الثامن، مقابل 32 نقطة للوحدة الذي تقدم إلى المركز الثاني عشر .

كما ارتفع رصيد الفتح إلى 43 نقطة في المركز السادس بتعادله في الأحساء مع ضمك الذي وصل إلى النقطة 36 في المركز السابع.

وتعادل الباطن “الذي هبط لدوري الدرجة الأولى من الجولة الماضية” مع العدالة 2-2 في حفر الباطن ليصل إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر والأخير ، فيما ارتفع رصيد العدالة إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير “.