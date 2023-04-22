الاتحاد ضد الهلال.. “موعد القمة والتشكيل المتوقع والقنوات”

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفا قويا أمام نظيره الاتحاد، على ملعب الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” في جدة، في العاشرة مساء الغد “الأحد”، ضمن مباريات دور نصــــف النهائي، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023”.

وتأهل الهلال إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الفتح بنتيجة (3-1)، بينما تأهل الاتحاد بعد الانتصار على الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعـــادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر فضائية SSC1، بتعليق المعلق المميز فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، إيجالو، موسى ماريجا.

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مد الله العليان.

محور الارتكاز: برونو هنريكي، ايجور كورنادو.

خط الوسط الهجومي: رومارينيو، العبود، عبدالعزيز البيشي

قلب الهجوم: عبدالرازق حمد لله.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

وسبق للهلال والاتحاد أن التقيا في 13 مواجهة، في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، حيث حقق الهلال 3 انتصارات، مقابل 6 انتصارات للاتحاد، و4 تعادلات بين الفريقين، وسجل الهلال 22 هدفًا، واستقبل 27 هدفًا من الاتحاد.