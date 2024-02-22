الاتحاد يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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تأهل فريق الاتحاد إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، بعد فوزه على نظيره نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن إياب دور الـ 16 للمسابقة.

وافتتح نافباخور نتيجة المواجهة عند الدقيقة 25 بهدف عكسي من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، في حين تمكن الاتحاد من العودة قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 45+6 عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني استطاع الاتحاد أن يحسم تأهله عند الدقيقة 87، بعد هدف اللاعب الجورجي توما تاباتادزي، ليمنح فريق الاتحاد بطاقة العبور للدور القادم.

وسيواجه الاتحاد في ربع النهائي المتأهل من مباراة اليوم بين الهلال وسباهان آصفهان الإيراني.

يُذكر أن لقاء ذهاب دور الـ 16 الذي أقيم على الملعب المركزي بمدينة نمنغان، انتهى بالتعادل السلبي بينهما.