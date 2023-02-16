الاتحاد يتصدر بثلاثية الاتفاق

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قفز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى صدارة دوري روشن السعودي بشكل مؤقت، بعد فوزه الكبير على نظيره الاتفاق بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ17.

وتقدم الفريق الغربي بهدف السبق عن طريق الأنجولي هيلدر كوستا «19»، وفي الشوط الثاني، أضاف الأصفر الجداوي هدفين عبر البرازيلي رومارينيو «60»، وهارون كمارا «67».

والانتصار هو الخامس توالياً للفريق الاتحادي، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة منتزعاً الصدارة مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النصر الثالث بـ37 نقطة أمام التعاون، الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

وحافظ الفريق الغربي من خلال هذا الفوز على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً، كما أنه نجح في الانتصار بثلاثية نظيفة في المواجهة الرابعة في الموسم الجاري بعد التفوق بالنتيجة ذاتها على العدالة والتعاون والفيحاء ضمن الجولات 1 و11 و14.

وعلى الجانب الآخر، مني الاتفاق بخسارته الثانية على التوالي، وبذلك يتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويستضيف الاتحاد نظيره الرائد، الخميس المقبل، ويحل الاتفاق ضيفاً على الباطن، السبت بعد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.