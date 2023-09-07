الاتحاد يتعاقد رسمياً مع البرازيلي لويس فيليبي

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أعلن الاتحاد اليوم الخميس تعاقده مع المدافع الإيطالي من أصول برازيلية لويس فيليبي قادما من ريال بيتيس الإسباني لثلاثة مواسم، وقال الاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “لويس فيليبي لاعبا في الاتحاد”.

ونشر النادي مقطع فيديو استعرض أبرز المدافعين الإيطاليين على مر العصور وأنهاه بقوله “ينضم اليوم محارب جديد لكتيبة النمور”.

وأضاف في بيان على موقعه “تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي مع اللاعب لويس فيليبي قادما من ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

“يأتي التعاقد مع اللاعب في إطار جهود مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محاليا ودوليا”.