الاتحاد يتعثر من الهلال.. والنصر يقلص الفارق عبر الطائي

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تعثر فريق الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” بالتعادل الإيجابي أمام الهلال، خلال مواجهتهما أمس في الرياض، ليحصل كلا الفريقين على نقطة، رفع بها الهلال رصيده إلى 50 نقطة بالمركز الرابع، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 63 نقطة، متقدماً على النصر بفارق 3 نقاط.

وبدوره قلص النصر ذلك الفارق النقطي بعد فوزه على الطائي 2-0 في لقاء جمعهما في حائل، لحساب ذات المسابقة في جولتها الـ 27.

فوز النصر منحه 60 نقطة وصيفاً للاتحاد، فيما تجمد الطائي على رصيده النقطي عند 34 نقطة سابعاً في سلم الترتيب.