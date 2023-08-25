الاتحاد يتمسك بصدارة دوري روشن إثر الظفر بنقاط الرياض

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أمسى الإصرار على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” سمة بارزة لفريق الاتحاد، منذ الموسم الفائت وحتى الجولة الثالثة من الموسم الحالي للمسابقة، وذلك بعد أن ظفر بفوز ثمين اليوم برباعية نظيفة على مضيفه الرياض، في مواجهة لعبها الفريقان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبدا عزم الاتحاد على إضافة نقاط المباراة الثلاث لرصيده واضحاً من بدايتها، عندما بادر بالضغط على دفاعات الرياض مبكراً، الأمر الذي تترجم بهدفٍ أول في الدقيقة 17 بواسطة قائده ومهاجمه الفرنسي كريم بن زيما، ليكمل بعده زميله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بهدفين متتاليين في الدقيقتين (25، 45+9)، قبل أن يضيف البديل صالح العمري رابع أهداف الاتحاد في الدقيقة (90+7).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط، مواصلاً تصدره لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن جاره الأهلي أقرب ملاحقيه، الذي حقق هو الآخر الفوز في مباراة لعبها مع الأخدود في جده، لحساب ذات الجولة، فيما تجمد رصيد فريق الرياض عند 4 نقاط في المركز التاسع، جمعها من فوزٍ وتعادل وخسارة.