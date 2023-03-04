الاتحاد يحقِّق بطولة أندية الغربية للسباحة

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اختتمت بطولة أندية الغربية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة للرجال لجميع الفئات السنية التي استمرت يومين على مسبح مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة خلال المدة من 3-4 مارس الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة، وبمشاركة 355 سباحاً من 18 نادياً، فيما قادها تحكيمياً 25 حكماً.

وحلّ نادي الاتحاد في المركز الأول في الترتيب العام، تلاه نادي عكاظ ثانياً، فيما جاء نادي وج ثالثاً.

وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.