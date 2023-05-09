الاتحاد يستعرض برباعية.. ويقترب من اللقب

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استغل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تعثر النصر مطارده على أكمل وجه، ووسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط وذلك بعد فوزه الكبير على أبها ضيفه «4-0»، الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وعاد الفريق الغربي إلى سكة الانتصارات بعد خسارة مفاجئة الجولة الماضية أمام التعاون ليخطو خطوة مهمة نحو الظفر بلقب الدوري.

سجل رباعية الاتحاد البرازيلي رومارينيو عند الدقيقتين (30،13)، والمغربي عبدالرزاق حمدالله (18)، ومحمد الصيعري (90+3 ركلة جزاء)، رفعًا رصيده إلى 62 نقطة مبتعدًا في الصدارة، فيما بقي أبها عند 30 نقطة في المركز العاشر.

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين خاصة من جانب لاعبي أبها؛ لكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد وضع فريقه في المقدمة مستفيدًا من تمريرة زكية من مواطنه إيجور كورنادو عند الدقيقة 13، ولم تمضي أكثر من 4 دقائق ليضاعف المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة من ضربة رأسية مستفيدًا من خروج خاطئ للحارس مرمى أبها عند الدقيقة 18.

ولم يستفق لاعبو أبها من صدمة الهدفين السريعين، حتى عاد رومارينيو معززًا تقدم فريقه بهدف شخصي ثاني وثالث لفريقه، احتاج معه نيكولا دابانوفيتش من الجبل الأسود حكم المباراة الاستعانة بحكم الفيديو المساعد لاحتسابه عند الدقيقة 30 أنتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الاتحاد على النسق ذاته ومارسوا ضغطًا مكثفًا على لاعبي أبها، وسيطروا على مجريات المباراة، وأهدر رومارينيو وحمدالله ثنائي الهجوم العديد من الفرص امام المرمى.

ولم يظهر لاعبو أبها إلا في الربع الساعة الأخيرة من الوقت الأصلي من ركنية كادت أن يقلص فيها صالح العمري الفارق لكن رأسيته مرت جوار قائم مرمى البرازيلي مارسيلو جورهي حارس الاتحاد.

وفي المقابل، حرم الكاميروني ديفيز إيباسي حارس أبها، رومارينيو من تسجيل «هاتريك» بعد تصديه لأكثر من تسديدة، وفي الوقت بدل الضائع عاد حكم المباراة إلى تقنية «VAR»ليحتسب ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعدما تأكد من تعرض مدالله العليان إلى العرقلة، وسجل منها محمد الصيعري “البديل” الهدف الرابع وتنتهي المواجهة بفوز الاتحاد برباعية نظيفة.