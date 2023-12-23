الاتحاد يسقط أمام الرائد بثلاثية في دوري روشن

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تلقى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خسارة قاسية أمام الرائد 3-1، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

وتأتي خسارة الفريق الجداوي، بعد خروجه من كأس العالم للأندية 2023، على يد الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها، ضمن منافسات الدور الثاني، وقبل مواجهة الكلاسيكو أمام النصر، الثلاثاء المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 17.

وعانى حامل لقب الدوري السعودي خلال مجريات المباراة، حيث طرد مدالله العليان ظهير الجنب، بعد 12 دقيقة من انطلاق المباراة، فيما غادر أحمد بامسعود الملعب متأثراً بالإصابة عند الدقيقة 64.

وتكفل بأهداف الضيوف، المغربي كريم البركاوي عند الدقيقتين 22 و72، ومحمد سالم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وجاء هدف الاتحاد عن طريق البرازيلي رومارينيو 25.



ورفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، قبل مواجهة أبها في الجولة المقبلة، الخميس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.