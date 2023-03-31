الاتحاد يطرح تذاكر مواجهة ضمك

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أعلن نادي الاتحاد، الخميس، عن طرح تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم، أمام نظيره ضمك المقررة الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وكشف النادي الغربي، عن أن عملية بيع التذاكر ستتم إلكترونيا عبر موقع بيع التذاكر الخاص به.

ويدخل الفريق الاتحادي مباراة ضمك وهو في صدارة سلم الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يملك الفريق الجنوبي 28 نقطة في المركز السابع.

يشار إلى أن مواجهة الفريقين في الدور الأول من الدوري انتهت بتعادلهما الإيجابي 1-1، حيث تقدم الاتحاد بهدف السبق عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح ضمك في تعديل النتيجة عبر البرازيلي برونو دوارتي «67».