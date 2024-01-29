الاتحاد يعلن ضم الغامدي من الاتفاق

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أعلن نادي الاتحاد اليوم الأحد ضم اللاعب أحمد الغامدي من الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم (تويتر) “تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب أحمد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، مع أفضلية الشراء قادما من نادي الاتفاق”.

“ويأتي التعاقد مع أحمد الغامدي لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة من المنافسات… ورحب الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس اوليفيرا باللاعب متمنيا له التوفيق مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها جماهير النادي ومحبيه”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في الرابع من فبراير المقبل في دور الثمانية من كأس الملك، كما يتطلع لتصحيح مساره في الدوري السعودي إذ يحتل المركز السابع حاليا برصيد 28 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ست هزائم.

كذلك يتأهب الاتحاد لخوض منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا حيث يلتقي نافباهور الأوزبكي.