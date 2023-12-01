الاتحاد يفوز على الخليج بأربعة أهداف في الجولة الـ 15 “الرياض إكسبو 2030”

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فاز فريق الاتحاد على نظيره الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 “الرياض إكسبو 2030” من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وافتتح رباعية الاتحاد ايغور كورنادو في الدقيقة 9، وجاء الثاني عن طريق كريما بنزيما من ركلة جزاء بالدقيقة 28، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الثالث من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 66، والرابع زكريا هوساوي بالدقيقة 73، فيما أحرز هدفي الخليج خالد نازي في الدقيقة 44 “ركلة جزاء “، وفواز الطريس بالدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الخليج بـ 13 نقطة في المركز الرابع عشر.