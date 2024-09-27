الاتحاد يقلب الطاولة على الخليج ويحول تأخره إلى فوز برباعية

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استعاد فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد طريق الانتصارات مجددًا في مشواره بدوري روشن السعودي للموسم الجاري بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه الخليج، لحساب الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

تقدم خالد ناري للخليج في الدقيقة 5 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني رد الاتحاد برباعية جاءت بواسطة كل من كريم بنزيما وحسام عوار وستيفن بيرجوين وحامد الغامدي في الدقائق 49 و 56 و 68 و 90 5.

وعاد الاتحاد لوصافة ترتيب دوري روشن بعد الفوز في لقاء الليلة ووصل إلى النقطة 12، بينما استمر الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.