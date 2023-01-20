الاتحاد ينتصر على ضيفه الفيحاء بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن

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انتصر فريق الاتحاد على ضيفه فريق الفيحاء بثلاثية دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 – 2023.

وافتتح الاتحاد أهداف المباراة عند الدقيقة 23 عن طريق الاعب البرازيلي إيجور كورنادو، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 45 وقبل نهاية زمن اللقاء الأول تمكن الاعب هارون كامارا عند الدقيقة 45+3 من إحراز الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد النقطي لـ 31 نقطة، بالمركز الأول موقتًا، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.