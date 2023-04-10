الاتحاد ينفرد بصدارة «دوري روشن» ويزيد أوجاع الوحدة

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أحرز الاتحاد هدفين في الشوط الأول وصمد من انتفاضة الوحدة بعد الاستراحة ليفوز 2-1 على مضيفه ويبتعد صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح عبد الرزاق حمد الله التقدم للاتحاد من ركلة جزاء بعد 20 دقيقة، وأضاف برونو هنريكي الهدف الثاني بعد ذلك بعشر دقائق.

وأحيا الفرنسي جان-ديفيد بوجيل آمال الوحدة عندما قلص الفارق في الدقيقة 69.

وصمد الاتحاد ليحقق فوزه الخامس على التوالي ويرفع رصيده إلى 56 نقطة متقدما بثلاث نقاط على النصر الذي اكتفى بتعادل مخيب بدون أهداف مع مضيفه الفيحاء.

وتوقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز 13.

وبدا الاتحاد عازما على حسم المباراة مبكرا وسدد رومارينيو كرة رائعة لكن المغربي منير محمدي حارس الوحدة أبعدها إلى ركنية.

ولم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء بعد سقوط حمد الله عقب تدخل من أوسكار دوارتي.

وانبرى المهاجم المغربي ليسدد الكرة على يمين مواطنه محمدي ويمنح الاتحاد التقدم.

وأضاع إيجور كورونادو فرصة تعزيز تفوق الاتحاد عندما اكتفى بالتسديد فوق المرمى في الدقيقة 28.

لكن بعد ذلك بدقيقتين عزز الاتحاد تفوقه بشكل رائع.

ومرر حمد الله كرة من الناحية اليسرى إلى كورونادو الذي حولها إلى رومارينيو ليهأها اللاعب البرازيلي بكعب القدم إلى هنريكي ليهز الشباك.

وكانت أولى فرص الوحدة عندما مر يحيي النجعي من أحمد شراحيلي لكنه اكتفى بالتسديد بجوار المرمى في الدقيقة 32.

وتراجع الاتحاد في الشوط الثاني مما سمح للوحدة بالسيطرة على المباراة.

لكن هجمات الوحدة افتقرت للخطورة ولم تشكل أي مشكلة على مرمى مارسيلو جروهي حارس الاتحاد.

واستطاع بوجيل، الذي شارك في بداية الشوط الثاني بعد غياب طويل للإصابة، تقليص الفارق عندما استغل هفوة في دفاع الاتحاد ليحول تمريرة كريم يودا بضربة رأس داخل المرمى.

وبدا أن الهدف أعاد النشاط للاتحاد الذي استحوذ على الكرة لتمر الدقائق الأخيرة ويقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2009.