الاتحاد يُفاوض ثنائي الهلال

يُفكر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي؛ في التعاقد مع عناصر جديدة من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بعد رفع الإيقاف، حيث أشارت تقارير صحفية، أن النادي يخطط إلى خطف اثنين من أبرز نجوم الهلال.

الحرمان من التعاقدات

الاتحاد محروم من التعاقدات، في الميركاتو الشتوي، على خلفية قضية النجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، ولكن النادي مازال يأمل في رفع الإيقاف والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات القائمة في يناير المقبل.

وكان المغربي عبد الرزاق حمد الله قد انضم إلى نادي الاتحاد في يناير الماضي، قادمًا من نادي النصر، في صفقة انتقال حر، وعلى خلفية هذا الأمر عاني العميد من بعض المناوشات ضد نادي العالمي بسبب نجم أسود الأطلس.

ويرغب نادي الاتحاد، في الحصول على “توقيع” اثنين من نادي الهلال أبرزهم قلب الدفــــاع المخضرم علي البليهي، ومتوسط الميدان عبدالله عطيف، خاصة وأنهم يدخلون الفترة الحرة في عقدهم في يناير المقبل، ويحق لهم التوقيع لأي نادي.

ومن فترة، يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تجديد تعاقد البليهي لمدة عام، ولكن اللاعب رفض لأنه يريد عقد لمدة موسمين وعائد مادي أكبر مما عرضه عليه نادي الهـــلال خـلال الفترة الماضية.

مفاوضة ثنائي الهلال

وبالتالي باتت هناك خلافات بين إدارة الهلال والمدافع المخضرم علي البليهي، وسط غموض حول مستقبل عبد الله عطيف، الذي يعاني من إصابات متكررة خلال الفترة الأخيرة كانت سببًا مباشرًا في ابتعاده عن التشكيلة الأسياسية.

وبسبب إيقاف القيد، تريد إدارة الاتحاد أن تفاوض ثنائي الهلال من أجل الاتفاق على ضمهم في بداية الموسم الرياضي الجديد، حيث يكون إيقاف القيد قد رُفع من على العميد، فيما يريد الهـلال بقاء نجومه هو الآخر.

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