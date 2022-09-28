الرائد يربك حسابات الاتحاد قبل موقعة النصر

كشف رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، صباح اليوم الأربعاء، عن عدة إجراءات قانوينة ينوي الفريق اتخاذها قبل بشأن مشاركة عبدالرزاق حمدالله في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري روشن للمحترفين.

الرائد لن يتنازل عن حقه في قضية حمدالله

وقال فهد المطوع، في تصريحات لـ”SSC” الرياضية، إن شكوى النادي بشأن مشاركة حمدالله أمام فريقنا منظورة، مؤكدًا أن النادي بصدد الاستئناف على قرار مركز التحكيم حال رفض الشكوى.

وتابع: أن الرائد لديه ثقة كبيرة في صحة الاحتجاح المقدم بشأن قرار رفع الإيقاف عن حمدالله ، كما أن القانون يمنح الرائد فرصة اخرى حال رفض الاحتجاح للمرة الأولى، وان النادي يعتبر هذا الأمر حق أصيل من حقوقه ولن يتنازل عنه.

قلق داخل الاتجاد بسبب تصريحات رئيس الرائد

وأثارت تصريحات رئيس نادي الرائد قلق داخل أورقة نادي الاتجاد حول الخوف من مضاعفة العقوية أو خصم نقاط من الفريق، أو إيقاف حمدالله مجددًا.

واعترض مجلس إدارة نادي الرائد بصورة كاملة حول مشاركة عبدالرزاق حمدالله، بداعي وجود خطأ في إجراءات مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي علق إيقاف المهاجم المغربي، بعد استئناف الاتحاد ضد قرارات لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضية النصر أو ما عرفت بـ”التسجيلات الصوتية”.

تقديم مذكرة اعتراض بسبب مشاركة حمدالله

وقام فريق الرائد، بتقديم احتجاجا رسميًا في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد عبد الرزاق حمد الله والاتحاد، تم رفضه، قبل أن يستأنف ضد هذا القرار.

اقرأ ايضًا

مدرب منتخب المغرب يشن هجوما قويا على حمدالله;لست أفضل مهاجم