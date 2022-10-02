حمدالله أساسي.. تعرف على تشيكل الاتحاد المتوقع أمام النصر اليوم

ساعات قليلة تنطلق مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها على معلب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على فريق النصر على معلب مرسول بارك، المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

غيابات نادي الاتحاد أمام النصر

ويعاني الاتحاد من الغيايات العديدة في مختلف المراكز لأهم لاعبيه، حيث تخلف عن الفريق وعدم السفر إلى الراض كلا من “رومارينيو، مهند الشنقيطي، احمد شراحيلي، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد في مباراة اليوم

نشر عبدالعزيز العصيمي، إعلامي رياضي، التشكيل المتوقع الذي سيبدأ به الاتحاد المباراة في ظل الغيابات المتعددة للفريق أمام نادي النصر في الكلاسيكو.

وكتب العصيمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” أن هناك مصادر خاصة له بنادي الاتحاد كشفت اختبارات التشكيل المتوقع لمباراة النصر، وفقًا للتدريب الأخير للفريق والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي.

في خط الوسط الإرتكاز: أحمد بامسعود، طارق حامد، برونو هنريكي، عوض الناشري.

في خط الوسط المهاجم: إيجور كورنادو، عبد الرحمن العبود.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

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