الاتفاق.. العمري مديرا تنفيذيا لكرة القدم

المناطق_الرياض

وقعت إدارة نادي الاتفاق مع المدافع السابق للفريق ماجد العمري عقدا يتولى بموجبه منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وجرى التوقيع في النادي بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ معاذ العوهلي.

وحصل العمري على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، كما تحصل على دورة بعنوان المدير التنفيذي للمؤسسات الرياضية من معهد إعداد القادة بالتعاون مع وزارة الرياضة.

كما يملك خبرة رياضية طويلة من خلال احتراف كرة القدم لمدة 16 سنة، حيث بدأ مسيرته كلاعب (مدافع) عبر بوابة فارس الدهناء عام 2000 ثم انتقل لفريق الشباب وعاد مرة أخرى لفارس الدهناء، خاض تجارب مختلفة مع أندية الشعلة والنهضة والكوكب وأخيراً الثقبة الذي حقق معه الصعود ولأول مره في تاريخه من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

وخلال مسيرة العمري فقد حقق عندما كان لاعباً العديد من البطولات، حيث ساهم مع الاتفاق بتحقيق كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس الخليج، فيما توج مع نادي الشباب ببطولة الدوري وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى المشاركة المميزة مع المنتخب السعودي 2007 في كأس آسيا والتي تحصل خلالها الأخضر على المركز الثاني.