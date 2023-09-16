الاتفاق يتخطى أبها بثلاثية ويتقدم للمركز الرابع

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فاز الاتفاق على مضيفه أبها 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الاتفاق عن طريق موسى ديمبلي في الدقيقة 58، قبل أن يضيف روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 82 أضاف حامد الغامدي الهدف الثالث للاتفاق، فيما سجل كارل توكو إيكامبي هدف أبها الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبها عند ست نقاط في المركز العاشر.