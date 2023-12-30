الاتفاق يترقب ثلاثي «النصر».. وينوي التعاقد مع مصعب الجوير

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يترقب نادي الاتفاق موقف الثلاثي خالد الغنام وعبد الله مادو وأيمن يحيى لاعبي النصر، تمهيدا للتعاقد معهم حال الرحيل عن صفوف النادي العاصمي.

كما ينوي الاتفاق التعاقد مع لاعب الهلال مصعب الجوير على سبيل الإعارة كبديل لزميله عبد الإله المالكي حال فشل انتقال الأخير إلى صفوف «فارس الدهناء» خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب الشرق الأوسط.

أما على جانب خط الهجوم الذي ينشد الاتفاق تعزيزه بلاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، فإن النادي ما زال يبحث الأمر رغم وجود أكثر من اسم في الاعتبار إلا أن النادي يحيط هذا الملف بسرية تامة.

وفيما يخص اللاعبين المحترفين الأجانب، فإن النادي بحسب المعلومات الواردة يميل بشكل كبير إلى إعادة تسجيل اللاعب البرازيلي فيتينيو، الذي تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.