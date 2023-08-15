الاتفاق يتغلَّب على النصر والتعادل ينهي مواجهة الشباب والأخدود في دوري روشن السعودي

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تغلَّب فريق الاتفاق على ضيفه النصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وبدأ النصر التسجيل عن طريق لاعبه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 4,وتعادل الاتفاق في الدقيقة 47 عن طريق لاعبه روبين كوايسن,وفي الدقيقة 53 استطاع موسى ديمبلي لاعب الاتفاق تسجيل هدف الفوز لفريقه.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في بالرياض تعادل فريق الشباب مع ضيفه الأخدود 1 – 1 ،وسجل اللاعب أندريه بوركا في الدقيقة الـ41 للأخدود،فيما جاء هدف التعادل للشباب عن طريق اللاعب أحمد عبده في الدقيقة الـ66.