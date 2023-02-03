الاتفاق يقلبها على العدالة في 7 دقائق

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استعاد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم توازنه بعدما حول تأخره أمام العدالة إلى فوز صعب بنتيجة 3-،2، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الفريق الاتفاقي بهدف السبق عن طريق الفرنسي يوسف نياكاتي بعد مرور ثلاثة دقائق من بداية المباراة، ورد العدالة بهدف التعادل عبر البيروفي كريستوفر جونزاليس «43»، ووضع السويدي ماركوس أنتوسون الفريق الأحسائي في المقدمة للمرة الأولى خلال اللقاء بتسجيله الهدف الثاني«48».

وتلقى العدالة ضربة موجعة في الدقيقة 70 بعد طرد البيروفي جونزاليس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وشكل النقص العددي نقطة تحول كبيرة في المباراة، واستغلها الاتفاق بأفضل طريقة ممكنة عندما سجل هدفين سريعين في غضون 7 دقائق، الأول بواسطة السويدي روبين كوايسون من ركلة جزاء«75»، والثاني حمل توقيع البرازيلي فيتينهو «82».

والانتصار هو الأول للاتفاق بعد خسارتين متتاليتين، رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

من جهته، تلقى العدالة الخسارة العاشرة هذا الموسم، والثانية في آخر ثلاث جولات، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير.

ويخوض الفريقان منافسات الجولة الـ16 من الدوري، الجمعة، حيث يحل العدالة ضيفا على الاتحاد، ويواجه الاتفاق نظيره الطائي.