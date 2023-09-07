الاتفاق يوقع مع الجمايكي ديماراي غراي حتى 2027

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أتمت إدارة نادي الاتفاق اليوم، تعاقدها مع لاعب الوسط الجمايكي ديماراي غراي ليدعم فارس الدهناء لمدة 4 مواسم ، قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي .

وجرت مراسم توقيع غراي في مقر إقامته على أن يصل إلى الدمام بعد فراغه من المشاركة مع منتخب جمايكا .

الجدير بالذكر بأن غراي مواليد 1996 م تدرج في نادي برمنغهام الإنجليزي حتى موسم 2014/15 ، ثم انتقل إلى نادي ليستر سيتي في موسم 2015/16 والذي ساهم في تتويجه بالدوري الإنجليزي في موسم 2016/17 ، ثم انتقل غراي للدوري الألماني عبر نادي ليفركوزن في موسم 2020/21 ، قبل أن يعود مجدداً للدوري الإنجليزي عبر نادي إيفرتون في موسم 2021/22 .

يذكر أن غراي يمثل حالياً منتخب جمايكا ، وكان قبلها قد مثل منتخب إنجلترا تحت 21 سنة .