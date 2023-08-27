الاثنين.. مانشيني يصل الرياض لتدريب الأخضر

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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأحد أن روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا السابق سيتولى قيادة المنتخب السعودي.

وحسب أنسا فإن من المنتظر أن يصل مانشيني إلى الرياض غدًا الاثنين من أجل تقديمه كمدرب جديد للأخضر.

وذكرت تقارير إيطالية أنه سيوقع على عقد حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا، على أن يكون ظهوره الأول أمام كوستاريكا وديا في الثامن من سبتمبر.

وتولى لوشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق قيادة إيطاليا خلفا للمدرب مانشيني الذي استقال في 13 أغسطس لينهي حقبة استمرت خمس سنوات في المنصب وشهد خلالها الفوز ببطولة أوروبا، لكنه في المقابل أخفق في التأهل لكأس العالم.

واستقال الفرنسي هيرفي رينار من تدريب الأخضر في مارس الماضي من أجل تدريب منتخب بلاده للسيدات.