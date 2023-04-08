‫الاجتماع التنسيقي الثالث بين الهلال الأحمر وتجمع حائل الصحي لتفعيل مسار الجلطة الدماغية

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تميهداً لتفعيل مسار الجلطة الدماغية تم عقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل يوم الخميس ١٥ رمضان ١٤٤٤هـ بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ عبدالرحمن اليحيا وعدداً من المختصين من الهلال الأحمر وتجمع حائل الصحي ومن خلاله تم استعراض ومناقشة سيناريو تنفيذ وتفعيل فرضية مسار الجلطة الدماغية ماقبل المستشفى وبعد الوصول للمستشفى.

حيث سيتم تنفيذ فرضيتين في كلٍ من مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك سلمان التخصصي استعداداً لبدء تفعيل العمل بمسار الجلطة الدماغية في يوم الاثنين الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ.

وأكد مدير عام الفرع “اليحيا” على أهمية مثل هذه البرامج الطبية التخصصية والتي تهدف الى تقليص زمن الاستجابة وسرعة التدخل الطبي للمحافظة على الأرواح ولتفادي حدوث مضاعفات لاسمح الله.