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الاحتفاء بـ 800 خريج من الدورة التأهيلية الأولى لقوات أمن الحج والعمرة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 24 فبراير 2023 - 2:20 صباحًا

المناطق_الرياض

شهد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أمس (الخميس)، حفل تخرج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في الدورة التأهيلية الأولى للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وتلقى الخريجون، تعليمهم وتدريبهم خلال مدة التدريب في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة.

وتُساهم تلك الدورة في تمكين الخريجين من أداء مهامهم الأمنية في الحرمين الشريفين على الوجه الأكمل، والإسهام مع زملائهم في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 24 فبراير 2023 - 2:20 صباحًا
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